كرة سلة - تتويج سيدات الأهلي بدوري المرتبط بعد الفوز على سبورتنج

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 22:41

كتب : محمد سمير

سيدات سلة الأهلي

توج فريق سيدات الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة بالتغلب على سبورتنج في المباراة النهائية.

ورغم ضمان تتويج اللقب حقق سيدات الأهلي الفوز على سبورتنج في المباراة الختامية 61-57.

وضمن الأهلي اللقب بعد فوز فريق المرتبط تحت 16 عاما بنتيجة 76-32 وكان الأهلي قد فاز أمس الأحد بنتيجة 76-66 في لقاء المرتبط و84-73 في فريق السيدات.

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ويعاني سبورتنج من الغيابات بسبب فيروس كورونا إذ غاب عن الفريق السكندري ثلاثة من نجماته وهن أسرار ماجد وهاجر عامر والمحترفة مونيك ريد بالإضافة إلى عمرو عاشور المدير الفني.

وكان سبورتنج قد طلب تأجيل اللقاء لكن الاتحاد المصري رفض تأجيل المباريات لما هو أقل من 6 إصابات للاعبين في الفريق الواحد.

وكشف نادي سبورتنج أنه أجرى مسحة للاعبته هاجر عامر وظهرت نتيجتها سلبية عكس ما أعلنه الاتحاد المصري.

كرة سلة الأهلي
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