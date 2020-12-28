موسيماني: الاتحاد مثل تايسون والكرة ليست مثلما يقول إبراهيم حسن.. وهذا الوضع المثالي قبل المونديال

وصف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، مواجهة الاتحاد السكندري، بمباراة ملاكمة ضد الملاكم الأسطوري مايك تايسون.

وقال موسيماني: "كنا نواجه فريقا صعبا خاصة في الشوط الأول. لديهم مدير فني كبير ومتحمس ولديه شخصية قوية".

وأكمل "ذاكرنا طريقة الاتحاد جيدا، مواجهة الاتحاد بقوته البدنية الهائلة تشبه مباراة ملاكمة ضد مايك تايسون، يتحولون جيدا من الدفاع للهجوم، ورأيت مباراتهم ضدنا في كأس مصر ومواجهتهم ضد بيراميدز وسموحة ولعبوا بنفس الخطة أمامنا في الشوط الأول".

وشرح "أعلم أن محمد شريف جناح ولعبت به كمهاجم. المباريات كثيرة لذا يجب أن يتقاسمها مع مروان محسن. شريف يحتاج للصبر ولدينا ثقة فيه ويستطيع تسجيل أهداف أكثر. لا يمكن أن يكون الحمل كله على أحمد ياسر ريان وصلاح محسن".

وعن تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري عن أن الأهلي سيفوز بالبطولات مع أي مدرب شرح: "أحترم رأيه. ربما حديثه يسري على ريال مدريد أو مانشستر سيتي أو ريال مدريد، لكن ما أعرفه أن كرة القدم ليست كذلك. لو كان الوضع كذلك فلم لم يفز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا طوال 7 سنوات".

وشدد "كوننا الأهلي لا يعني فوزنا بشكل أوتوماتيكي. يجب أن نحضر للقاء ونعمل بجد ولذلك نفوز".

سيرينو

وعن بيان صنداونز بخصوص عدم بيع سيرينو للأهلي قال موسيماني: "هذا هو الوضع الحالي ونحتاج للتعامل معه. قد نحتاج بديلا وربما لا. شريف يقوم بدوره ونمنحه كل الثقة. لو وجدنا لاعبا بمواصفات خاصة قبل كأس العالم للأندية لم لا نضمه؟ نحتاج ثنائي بمواصفات خاصة وهذا هو الوضع المثالي بالنسبة لي".

وكشف "أحتاج للاعبين بخصائص مميزة حتى أجد بدلاء للشحات وأفشة، لدي طاهر محمد طاهر وهو غير محظوظ وقدم مباراة كبيرة قبل إصابته اليوم".

أنهى الأهلي عام 2020 الذي حقق خلاله الثلاثية بالفوز على الاتحاد السكندري برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري بملعب الأهلي we السلام.

وخاض الأهلي المباراة الأخيرة له في عام 2020 الذي حقق خلاله الثلاثية بالتتويج بالدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 4 في المركز الـ14.