قبل اقتحام إبراهيم للمؤتمر.. حسام حسن: أين الاحترام في الدوري؟ لا تقيموا قرعة بعد ذلك

شهد مؤتمر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري اقتحام شقيقه إبراهيم له واعتراضه على سؤال وجه للأول ولكن قبل ذلك أعرب مدرب زعيم الثغر عن غضبه.

وخسر الاتحاد من الأهلي في ملعب الأهلي WE السلام برباعية دون رد في ثالث جولات الدوري.

وقال حسام حسن: "في أول 17 دقيقة كان شكلنا جيد في الملعب ولا أحمل اللاعبين الأخطاء لأنها طالما حدثت فأنا أتحملها منذ البداية".

وواصل "لعبت بتوازن مثل مواجهتنا في كأس مصر لكن الأهلي استغل الفرص التي أتيحت له وهذا غير طموحنا في اللقاء وغير مجرى أحداثه كليا".

وعن تغيير مواجهته لإنبي إلى الأهلي بعد تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك علق حسام حسن "لقد تفاجئت، أين الاحترام؟ كان من المفترض أن يتم إبلاغنا بشكل أكثر احتراما".

وشدد "كلاعب وبعيد عن كوني المدرب أقول للمسؤولين لا تقيموا قرعة بعد ذلك طالما سيحدث تأجيلات وأن القمة لن تقام في موعدها، أقيموا القمة بعد حسم الدوري لأنكم تشعرون بالخوف من إقامتها وتقولون دواعي أمنية".

وأردف "الأمن في مصر قوي ومن المفترض أن يؤكد ذلك دائما خاصة إننا نلعب الدوري بدون جمهور".

وتابع "حينما نقوم بلعب كرة قدم خماسية في أي ملعب نعرف قبل الموعد المحدد بأسبوع أن لدينا مباراة سنخوضها، لكن ما حدث لنا من تغيير لمواجهة الأهلي بدلا من إنبي يجعلني أتسائل أين الاحترام والنظام؟".

وواصل "حينما نقرر خوض ودية فجأة فنطلب من أحد أندية الدرجة الثانية أو الثالثة قبل اللقاء بـ24 ساعة ونحصل على الموافقة لأنهم يريدون مواجهتنا، وهذه هي طريقة تعامل الجميع معنا في الدوري، هل سُئل الفريق الآخر مثلنا أم تمت معاملته بشكل مختلف؟ ما نريده هو مزيد من الاحترام للجميع".

وبسؤاله عن انتقاده لبيتسو موسيماني مدرب الأهلي أجاب حسام حسن بحسم "لم أتحدث عنه مطلقا، هو مدرب محترم ولم يحدث مني أن أصدر أي تصريحات ضده أو ضد مدرب للأهلي سواء مصري أو أجنبي".

وهنا اقتحم إبراهيم حسن المؤتمر وقال: "أي مدرب سيتولى تدريب الأهلي سيتوج بالبطولات حتى لو كان عم حارث عامل غرفة الملابس، الأهلي لم يكن جيدا ضدنا في كأس مصر أو في دوري أبطال إفريقيا".

يذكر أن إبراهيم حسن سبق وانتقد موسيماني قبل عدة أسابيع وقال: " الأهلي لم يكن الأفضل في المباريات الأخيرة ضد الزمالك والاتحاد وطلائع الجيش".

وتابع "الأهلي فاز بروح القميص الأحمر فقط، حسام حسن تفوق على موسيماني وخسرنا بسبب الظلم التحكيمي في نصف نهائي كأس مصر".

وأكمل "لست ضد موسيماني لكنه لم يصنع الفارق حتى الآن سوى في لقاء الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في المغرب، وفي نهائي البطولة الزمالك كان الأفضل".