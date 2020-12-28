أرقام من فوز الأهلي على الاتحاد.. الخسارة الأكبر لحسام وهدف أول بالقميص الأحمر

اعتلى الأهلي صدارة الدوري بعد الفوز على الاتحاد السكندري برباعية دون رد ضمن الجولة الثالثة من المسابقة.

وزاد الأهلي من رصيده التهديفي في الدوري هذا الموسم مؤكدا على أنه الفريق صاحب الهجوم الأقوى حتى الآن.

وأصبح هذا الانتصار هو الأكبر للأهلي على حسام حسن المدير الفني للاتحاد.

ويستعرض معكم FilGoal.com أبرز الأرقام التي تحققت خلال مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.

الخسارة الأكبر أمام الأهلي

أصبح فوز الأهلي برباعية دون رد على الاتحاد السكندري هي الهزيمة الأكبر لحسام حسن أمام الفريق الأحمر بعد 26 مباراة بين المدرب والأهل.

وكانت أكبر نتيجة سابقة فاز بها الأهلي على حسام حسن كانت 3-1 ضد المصري في ديسمبر 2016.

استمرار كهربا في التسجيل

بهدفه الأول في المباراة، وصل كهربا إلى الهدف رقم 3 في الدوري هذا الموسم.

وسبق لكهربا أن سجل هدفا أمام طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الموسم الماضي.

قبل أن يسجل هذا الموسم في أول 3 جولات على التوالي أمام كل من مصر للمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

ليستمر كهربا في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري.

كما أنها المباراة المحلية الخامسة على التوالي التي تشهد تسجيل كهربا للأهداف مع الأهلي، بعدما سجل في شباك طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.

أول هدف بقميص الأهلي

سجل أكرم توفيق لاعب الأهلي أول هدف له بقميص الفريق الأحمر.

وانضم أكرم توفيق للأهلي في موسم 2016/2017 قادما من إنبي، قبل أن يخرج للإعارة لصفوف الجونة.

ولم يسجل أكرم توفيق سابقا أي أهداف بقميص الأهلي، ليكون هدفه في شباك الاتحاد السكندري الأول له مع الفريق الأحمر.

الهجوم الأقوى

وصل الأهلي للهدف رقم 10 في الدوري هذا الموسم وهو أقوى هجوم في المسابقة حتى الآن بفارق 5 أهداف عن صاحب ثاني أقوى هجوم.

وفي المركز الثاني لأقوى هجوم في الدوري يأتي كل من الزمالك والجونة والمصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي برصيد 5 أهداف لكل فريق.

عودة وليد سليمان

عاد وليد سليمان للمشاركة مع الأهلي بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة بسبب فيروس كورونا.

ويغيب وليد سليمان عن الأهلي منذ مواجهة أبو قير للأسمدة في دور الـ8 لكأس مصر.

الثنائي الهداف

واستمر كهربا ومحمد شريف في تسجيل الأهداف مع الأهلي ليصل كل منهما إلى الهدف رقم 3 في الدوري هذا الموسم على صدارة الهدافين.

بالتساوي مع والتر بواليا مهاجم الجونة الذي سجل أيضا 3 أهداف.