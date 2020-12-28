الأهلي ينهي عام الثلاثية برباعية رائعة في الاتحاد السكندري

أنهى الأهلي عام 2020 الذي حقق خلاله الثلاثية بالفوز على الاتحاد السكندري برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري بملعب الأهلي we السلام.

وخاض الأهلي المباراة الأخيرة له في عام 2020 الذي حقق خلاله الثلاثية بالتتويج بالدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 9 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 4 في المركز الـ14.

رباعية الأهلي سجلها محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف وأكرم توفيق.

وصف المباراة

تقدم كهربا للأهلي في الدقيقة 17 بعد انطلاقة رائعة من طاهر محمد الذي مرر له الكرة أمام المرمى، ليضعها في شباك محمد صبحي.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة بعدما تعرض طاهر محمد للإصابة بكدمة قوية في الضلع، ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه حسين الشحات.

وكاد محمد شريف أن يسجل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بعدما استغل تمريرة كريم ممدوح الخاطئة لينفرد بالمرمى ويسدد لكن محمد صبحي ينقذ الكرة.

مع بداية الشوط الثاني ظهر الاتحاد نشيطا في الهجوم وسدد رزاق سيسيه كرة قوية بالقدم اليسرى كادت تسفر عن هدف لزعيم الثغر، لكن محمد الشناوي تألق وأبعد الكرة.

ولم ينتظر الأهلي كثيرا ليسجل حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 48 بعدما انفرد بالمرمى من تمريرة علي معلول، ثم راوغ مدافع الاتحاد ووضع الكرة في شباك محمد صبحي.

ودفع حسام حسن بالثنائي حسام عاشور وعبد السميع إبراهيم بدلا من عمار حمدي وكريم يحيى.

ومع تفوق الأهلي في المباراة سجل محمد شريف الهدف الثالث بعدما مرر له حسين الشحات الكرة ووضعه في مواجهة المرمى، في الدقيقة 65.

وأجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تبديل مزدوج بنزول مروان محسن وصلاح محسن بدلا من كهربا ومحمد شريف.

وسقط حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري مصابا بعد اصطدام مع زميله محمد عطوة.

وسالت الدماء من رأس الثنائي قبل أن يغادر محمد عطوة الملعب ويعود عاشور لاستكمال المباراة.

ثم شارك الثنائي وليد سليمان العائد من غياب لفترة طويلة للإصابة بفيروس كورونا وأحمد رمضان بيكهام بدلا من حسين الشحات وحمدي فتحي.

وجاء الدور على أكرم توفيق ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 85 بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالرأس من علي معلول.

وقبل نهاية المباراة أهدر مروان محسن فرصة خطيرة للتسجيل، ثم أهدر صلاح محسن فرصة أخرى لينهي الأهلي المباراة برباعية في شباك الاتحاد السكندري.

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الأهلى يواصل انتصاراته فى الدوري برباعية نظيفة أمام الاتحاد السكندري 🦅⚽️🌟

احرز رباعية الأهلى محمود كهربا فى الدقيقة ١٧، حسين الشحات فى الدقيقة ٤٨، محمد شريف فى الدقيقة ٦٠، وأكرم توفيق فى الدقيقة ٨٥.#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/DBy19mvTlC — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 28, 2020