مران منفرد لـ المثلوثي وحسام عبد المجيد بعد لقاء الزمالك وسموحة

خاض ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي والشاب حسام عبد المجيد مرانا منفردا عقب نهاية لقاء الفريق الأبيض ضد سموحة.

جاء ذلك رغبة من الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو في تجهيز كل اللاعبين استعدادا للمباريات المقبلة.

وفاز الزمالك على سموحة اليوم الإثنين في ثالث جولات الدوري بهدفين دون رد في ملعب برج العرب.

ولم يشارك كلا اللاعبين في المباراة وتواجدا على مقاعد البدلاء فقط.

ويستعد الزمالك للقاء إنبي السبت المقبل في رابع جولات الدوري.

وحصد الزمالك حتى الآن سبع نقاط من انتصارين على المقاولون وسموحة وتعادل مع بيراميدز.