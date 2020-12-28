مران منفرد لـ المثلوثي وحسام عبد المجيد بعد لقاء الزمالك وسموحة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 20:42

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي صفقة الزمالك المقبلة

خاض ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي والشاب حسام عبد المجيد مرانا منفردا عقب نهاية لقاء الفريق الأبيض ضد سموحة.

جاء ذلك رغبة من الجهاز الفني بقيادة جايمي باتشيكو في تجهيز كل اللاعبين استعدادا للمباريات المقبلة.

وفاز الزمالك على سموحة اليوم الإثنين في ثالث جولات الدوري بهدفين دون رد في ملعب برج العرب.

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ولم يشارك كلا اللاعبين في المباراة وتواجدا على مقاعد البدلاء فقط.

ويستعد الزمالك للقاء إنبي السبت المقبل في رابع جولات الدوري.

وحصد الزمالك حتى الآن سبع نقاط من انتصارين على المقاولون وسموحة وتعادل مع بيراميدز.

الزمالك حمزة المثلوني
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