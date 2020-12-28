أحمد سامي: طريقة الحزام؟ اسألوا فرج عامر

لا يعرف أحمد سامي المدير الفني لسموحة، أي شيء، عن طريقة الحزام، التي تحدث عنها فرج عامر رئيس النادي.

وقال سامي عبر أون تايم سبورتس: "طريقة الحزام؟ اسألوا المهندس فرج عامر".

وأكمل "قدمنا أداء جيدا والزمالك استحق الفوز الذي حسمه في الشوط الأول".

سموحة: سنواجه الزمالك بطريقة "الحزام"

وأنهى فريق الزمالك سلسلة عدم الهزيمة لسموحة وفاز عليه بثنائية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ولم يتذوق سموحة أي هزيمة في الدوري المصري منذ 13 مباراة، بالتحديد بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي في الموسم الماضي.

قبل أن يهزمه الزمالك في ملعب برج العرب، ليصل الفريق الأبيض إلى النقطة رقم 7 ويرتقي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب.