أحمد سامي: طريقة الحزام؟ اسألوا فرج عامر

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 20:16

كتب : FilGoal

فرج عامر

لا يعرف أحمد سامي المدير الفني لسموحة، أي شيء، عن طريقة الحزام، التي تحدث عنها فرج عامر رئيس النادي.

وقال سامي عبر أون تايم سبورتس: "طريقة الحزام؟ اسألوا المهندس فرج عامر".

وأكمل "قدمنا أداء جيدا والزمالك استحق الفوز الذي حسمه في الشوط الأول".

أخبار متعلقة
رئيس الزمالك يشيد بروح اللاعبين في الفوز على سموحة مؤتمر سامي: مهارات لاعبي الزمالك حسمت المباراة.. غياب غزال أثر على سموحة حزام الموج الأزرق يفشل في إيقاف الفارس الأبيض.. الزمالك يهزم سموحة بثنائية

سموحة: سنواجه الزمالك بطريقة "الحزام"

وأنهى فريق الزمالك سلسلة عدم الهزيمة لسموحة وفاز عليه بثنائية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ولم يتذوق سموحة أي هزيمة في الدوري المصري منذ 13 مباراة، بالتحديد بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي في الموسم الماضي.

قبل أن يهزمه الزمالك في ملعب برج العرب، ليصل الفريق الأبيض إلى النقطة رقم 7 ويرتقي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب.

الزمالك سموحة طريقة الحزام
نرشح لكم
أخر الأخبار
نزيف النقاط مستمر.. تشيلسي يتعادل مع أستون فيلا دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي ينهي عام الثلاثية برباعية رائعة في الاتحاد السكندري 4 دقيقة | الدوري المصري
سولشاير يعد بإشراك كافاني كأساسي.. ويلمح لإمكانية استمراره مع يونايتد 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يعلن إصابة جابرييل ماجالهايس بفيروس كورونا 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران منفرد لـ المثلوثي وحسام عبد المجيد بعد لقاء الزمالك وسموحة 54 دقيقة | الدوري المصري
روبرتسون يعترف: لم نتعامل مع مباراة وست بروميتش كما ينبغي ساعة | الدوري الإنجليزي
طاهر إلى المستشفى للخضوع لفحص طبي ساعة | الدوري المصري
أحمد سامي: طريقة الحزام؟ اسألوا فرج عامر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 3 سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي 4 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق
قد ينال إعجابك