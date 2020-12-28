للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.. كهربا يسجل مع الأهلي

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 20:03

كتب : FilGoal

كهربا يحتفل بهدفه في مباراة الأهلي والاتحاد

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري.

وافتتح كهربا الأهداف في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الثالثة للدوري.

ليصل كهربا إلى الهدف رقم 3 في الدوري هذا الموسم.

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وسبق لكهربا أن سجل هدفا أمام طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الموسم الماضي.

قبل أن يسجل هذا الموسم في أول 3 جولات على التوالي أمام كل من مصر للمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

الأهلي محمود كهربا الدوري المصري
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