للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.. كهربا يسجل مع الأهلي
الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 20:03
كتب : FilGoal
سجل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري المصري.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
وافتتح كهربا الأهداف في مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة الثالثة للدوري.
ليصل كهربا إلى الهدف رقم 3 في الدوري هذا الموسم.
وسبق لكهربا أن سجل هدفا أمام طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الموسم الماضي.
قبل أن يسجل هذا الموسم في أول 3 جولات على التوالي أمام كل من مصر للمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري.