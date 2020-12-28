رئيس الزمالك يشيد بروح اللاعبين في الفوز على سموحة

هنأ عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تهنئة الفريق بفوزه على سموحة بهدفين دون رد .

وأكد عبد العزيز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الفوز جاء مصحوبا بأداء طيب، وبروح عالية كبيرة ظهرت على جميع اللاعبين رغم الغيابات".

وشدد "النتيجة جاءت عن جدارة واستحقاق ".

وتمنى رئيس النادي التوفيق للفريق في المباريات المقبلة بداية من مباراة إنبي السبت المقبل بالجولة الخامسة بالدوري في ظل سعي الفريق الدائم لتحقيق نتائج طيبة وحصد بطولة الدوري هذا الموسم .

وكان عبد العزيز قد حرص على حضور المباراة بملعب الجيش ببرج العرب بصحبة عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي للنادي وعصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية للنادي .

وكذلك، حرص أيمن يونس الرئيس التنفيذي لقطاع كرة القدم بالنادي على التواجد في غرفة خلع ملابس الفريق انتهاء مواجهة سموحة.

وقام يونس بتهنئة اللاعبين والجهاز الفني للفريق بعد الفوز على سموحة.

وأنهى فريق الزمالك سلسلة عدم الهزيمة لسموحة وفاز عليه بثنائية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ولم يتذوق سموحة أي هزيمة في الدوري المصري منذ 13 مباراة، بالتحديد بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي في الموسم الماضي.

قبل أن يهزمه الزمالك في ملعب برج العرب، ليصل الفريق الأبيض إلى النقطة رقم 7 ويرتقي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب.