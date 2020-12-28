مؤتمر سامي: مهارات لاعبي الزمالك حسمت المباراة.. غياب غزال أثر على سموحة

شدد أحمد سامي المدير الفني لسموحة، أن مهارات لاعبي الزمالك، حسمت مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري.

وقال سامي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مهارات لاعبي الزمالك مثل أشرف بنشرقي، والفروق الفردية حسمت المباراة".

وأردف "وصلنا لمرمى الزمالك، لكن غاب عننا التوفيق. الزمالك حسم المباراة في الشوط الأول".

وأتم سامي "غياب علي غزال أثر علينا، فهو لاعب كبير".

وأنهى فريق الزمالك سلسلة عدم الهزيمة لسموحة وفاز عليه بثنائية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ولم يتذوق سموحة أي هزيمة في الدوري المصري منذ 13 مباراة، بالتحديد بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي في الموسم الماضي.

قبل أن يهزمه الزمالك في ملعب برج العرب، ليصل الفريق الأبيض إلى النقطة رقم 7 ويرتقي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب.