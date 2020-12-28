قاسم: لا أعرف إذا كان مصطفى محمد سيشارك في مران الثلاثاء أم لا.. طريقة تفكيره مرفوضة

لا يعرف أشرف قاسم المشرف على فريق الكرة في الزمالك، إذا كان مصطفى محمد سيشارك في تدريبات الفريق أم لا، مشددا أن "طريقة تفكيره مطلوبة، والانقطاع عن التدريبات ليس حلا".

مصطفى محمد النادي : الزمالك الزمالك

وقال قاسم عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لا أعرف إذا كان مصطفى محمد سيشارك في التدريب غدا أم لا".

وأردف "الاحتراف في أوروبا حق مشروع لكن طريقة تفكيره مرفوضة. الانقطاع عن التدريبات ليس حلا".

وأكمل "التركيز في الملعب فقط هو ما يحقق هدف أي لاعب، بدليل استبعاده أمام سموحة".

وأوضح "العدل مهم جدا في كرة القدم، من يلتزم وينضبط في التدريبات هو من سيشارك في المباريات".

واستدرك "مصطفى محمد يحتاج من ينصحه ويوجهه ليفكر بشكل صحيح وهو ما نحاول أن نفعله خلال الفترة المقبلة، فهو ابننا ولن نتركه".

وأتم "مصطفى محمد لاعب مميز وأفضل مهاجم في مصر".

كان مصدر مسؤول بنادي الزمالك صرح عبر FilGoal.com بأن كل العروض الخاصة بملف احتراف مصطفى محمد "شفهية".

وعلم FilGoal.com أن عرض النادي الفرنسي المتوج بـ 10 ألقاب دوري وصل إلى 4 مليون دولار، بجانب مليون ونصف المليون دولار كإضافات بحسب مستوى المهاجم اليافع، مع النادي الفرنسي، حال إتمام الصفقة.

مصطفى محمد عاد إلى الزمالك بداية الموسم الماضي بعد موسمين قضاهما معارا مع طنطا وطلائع الجيش.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

وأنهى فريق الزمالك سلسلة عدم الهزيمة لسموحة وفاز عليه بثنائية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ولم يتذوق سموحة أي هزيمة في الدوري المصري منذ 13 مباراة، بالتحديد بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي في الموسم الماضي.

قبل أن يهزمه الزمالك في ملعب برج العرب، ليصل الفريق الأبيض إلى النقطة رقم 7 ويرتقي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب.