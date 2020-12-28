قاسم: لا أعرف إذا كان مصطفى محمد سيشارك في مران الثلاثاء أم لا.. طريقة تفكيره مرفوضة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 19:42

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

لا يعرف أشرف قاسم المشرف على فريق الكرة في الزمالك، إذا كان مصطفى محمد سيشارك في تدريبات الفريق أم لا، مشددا أن "طريقة تفكيره مطلوبة، والانقطاع عن التدريبات ليس حلا".

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال قاسم عبر إذاعة الشباب والرياضة: "لا أعرف إذا كان مصطفى محمد سيشارك في التدريب غدا أم لا".

وأردف "الاحتراف في أوروبا حق مشروع لكن طريقة تفكيره مرفوضة. الانقطاع عن التدريبات ليس حلا".

أخبار متعلقة
حزام الموج الأزرق يفشل في إيقاف الفارس الأبيض.. الزمالك يهزم سموحة بثنائية سموحة: سنواجه الزمالك بطريقة "الحزام".. نأمل أن يكون الفيديو مؤثرا بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك

وأكمل "التركيز في الملعب فقط هو ما يحقق هدف أي لاعب، بدليل استبعاده أمام سموحة".

وأوضح "العدل مهم جدا في كرة القدم، من يلتزم وينضبط في التدريبات هو من سيشارك في المباريات".

واستدرك "مصطفى محمد يحتاج من ينصحه ويوجهه ليفكر بشكل صحيح وهو ما نحاول أن نفعله خلال الفترة المقبلة، فهو ابننا ولن نتركه".

وأتم "مصطفى محمد لاعب مميز وأفضل مهاجم في مصر".

كان مصدر مسؤول بنادي الزمالك صرح عبر FilGoal.com بأن كل العروض الخاصة بملف احتراف مصطفى محمد "شفهية".

وعلم FilGoal.com أن عرض النادي الفرنسي المتوج بـ 10 ألقاب دوري وصل إلى 4 مليون دولار، بجانب مليون ونصف المليون دولار كإضافات بحسب مستوى المهاجم اليافع، مع النادي الفرنسي، حال إتمام الصفقة.

مصطفى محمد عاد إلى الزمالك بداية الموسم الماضي بعد موسمين قضاهما معارا مع طنطا وطلائع الجيش.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

وأنهى فريق الزمالك سلسلة عدم الهزيمة لسموحة وفاز عليه بثنائية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ولم يتذوق سموحة أي هزيمة في الدوري المصري منذ 13 مباراة، بالتحديد بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي في الموسم الماضي.

قبل أن يهزمه الزمالك في ملعب برج العرب، ليصل الفريق الأبيض إلى النقطة رقم 7 ويرتقي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب.

مصطفى محمد الزمالك سانت إيتيان أشرف قاسم
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد سامي: طريقة الحزام؟ اسألوا فرج عامر 4 دقيقة | الدوري المصري
للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.. كهربا يسجل مع الأهلي 17 دقيقة | الدوري المصري
رئيس الزمالك يشيد بروح اللاعبين في الفوز على سموحة 21 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر سامي: مهارات لاعبي الزمالك حسمت المباراة.. غياب غزال أثر على سموحة 30 دقيقة | الدوري المصري
قاسم: لا أعرف إذا كان مصطفى محمد سيشارك في مران الثلاثاء أم لا.. طريقة تفكيره مرفوضة 39 دقيقة | الدوري المصري
صلاح الرابع في قائمة تيليجراف لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر باتشيكو: حتى رونالدو وميسي سيعانيان في هذه الملاعب.. وسعيد بـ أحداد 57 دقيقة | الدوري المصري
استراحة – تشيلسي (1) - (0) أستون فيلا.. جيرو جووول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 3 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك