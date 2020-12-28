مؤتمر باتشيكو: حتى رونالدو وميسي سيعانيان في هذه الملاعب.. وسعيد بـ أحداد

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 19:24

كتب : هاني العوضي إبراهيم رمضان

باتشيكو - الزمالك - بيراميدز

انتقد جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، الملاعب التي تقام بها مباريات الدوري المصري، بعد فوز فريقه على سموحة 2-0 في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي للمباراة: "المحترفون في سموحة والزمالك بحاجة لملعب أفضل. الملاعب في مصر بها مشكلة حتى لو لعب فيها ميسي ورونالدو سيعانيان. قيادة سيارة في طريق ممهد أمر أفضل".

وأوضح "سعيد بالمجموعة الموجودة معي، أحداد لعب على الطرف الأيسر وفي الهجوم وأنا أحب اللاعبين المجتهدين، لقد منح مدافعي الخصم الكثير من العمل وربما لم يسجل، ولكنني سعيد به".

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وأردف "بالنسبة لمصطفى محمد، من المهم إيجاد حلول لأي لاعب. لم يتدرب بصورة متواصلة في الفترة الماضية لذلك تم استبعاده".

وأكمل "حازم إمام لاعب محترف ويؤدي بشكل جيد. الدوري طويل وسيحصل حمزة المثلوثي على فرصته".

وأتم "لم أعتمد على ساسي اليوم بسبب وجود إصابة بسيطة في الركبة، لم أرد التحميل على تلك الإصابة".

وأنهى فريق الزمالك سلسلة عدم الهزيمة لسموحة وفاز عليه بثنائية دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

ولم يتذوق سموحة أي هزيمة في الدوري المصري منذ 13 مباراة، بالتحديد بعد الخسارة أمام الإنتاج الحربي في الموسم الماضي.

قبل أن يهزمه الزمالك في ملعب برج العرب، ليصل الفريق الأبيض إلى النقطة رقم 7 ويرتقي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب.

الزمالك سموحة في الدوري
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