تشكيل الأهلي – كهربا وشريف وطاهر يقودون الهجوم ضد الاتحاد.. ودكة ممتلئة بـ"العائدين"

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 18:43

كتب : حسام نور الدين

موسيماني ومحمد شريف في مران الأهلي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيله لمباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري.

التشكيل لم يشهد مفاجآت، ويشهد وجود الثلاثي أكرم توفيق وحمدي فتحي وأليو ديانج في الوسط، خلف محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

دكة الأهلي شهدت الكثير من العائدين من الإصابة، يتقدمهم وليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن.

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وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: أكرم توفيق – حمدي فتحي – أليو ديانج

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد شريف – طاهر محمد طاهر

البدلاء: علي لطفي – محمود وحيد – أحمد رمضان "بيكام" – ياسر إبراهيم - سعد سمير وليد سليمان – حسين الشحات – صلاح محسن - مروان محسن

الأهلي الاتحاد السكندري في الدوري
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