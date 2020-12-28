انتهت - سموحة (0)-(2) الزمالك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي سموحة والزمالك التي تقام في ثالث جولات الدوري في ملعب برج العرب.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدفين دون رد

ق 70: نزول شيكابالا بدلا من أوباما

ق 65: تسديدة قوية من إمام عاشور ترتد من العارضة

ق 52: تسديدة خطيرة من حسام حسن تمر جوار مرمى الزمالك في فرصة خطيرة لسموحة

نزول عبد الكبير الوادي ومحمد الترهوني بدلا من أطهر الطاهر ومحمود عبد الحليم

نزول أحمد زيزو بدلا من أوناجم

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد

ق 45: انطلاقة من إسلام جمال وتسديدة تمر جوار مرمى أبو جبل

ق 38: إنذار لاحمد فتوح بعد شد من قميص إسلام جمال

ق 35: إصابة حميد أحداد والدماء تسيل من رأسه

ق 31: جوووول فتوح والثاني

ق 21: الزمالك يهدر الثاني بعد انطلاقة من بنشرقي وعرضية قابلها حازم إمام بتسديدة لكن الهاني سليمان تصدى للكرة

ق 8: جوووول الهدف الأول للزمالك عن طريق بنشرقي من ركلة جزاء

ق 7: ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة أوباما من قبل محمود البدري

ق 6: هدف غير محتسب للزمالك بسبب تسلل بنشرقي

انطلاق المباراة