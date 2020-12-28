لا جازيتا: نابولي يأمل في ضم إيمرسون من تشيلسي وراتب فوزي غلام عقبة أمامه

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 16:54

كتب : FilGoal

إيمرسون بالميري

يرغب إيمرسون بالميري مدافع تشيلسي في الانضمام إلى فريق نابولي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن كريستيانو جيانتولي المدير الرياضي لنابولي يأمل في التوصل لاتفاق لضم إيمرسون لنهاية الموسم الجاري، خاصة وأنه كان قد تعاقد مع تشيلسي لضم تيموي باكايوكو على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن نابولي بحاجة لأن يجد حلا لفوزي غلام قبل أن يوقع مع مدافع تشيلسي صاحب الـ26 عاما.

أخبار متعلقة
مدرب أستون فيلا: علينا أن نكون في أفضل حالاتنا ضد تشيلسي تقرير: نابولي مهتم بضم الثنائي المنبوذ من تشيلسي وبرشلونة ساكا يوضح هل كان يقصد تسجيل هدفه الرائع أمام تشيلسي

وألمح التقرير إلى أن راتب غلام الذي يقدر بـ3.5 مليون يورو في الموسم يقف عقبة أمام إتمام الصفقة، وقد يتجه النادي الإيطالي لدفع جزء من راتب بالميري إن وجد غلام فريقا جديدا.

بالميري صاحب الـ26 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من روما في يناير 2018 بمبلغ 20 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك بالميري خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بدأ منها كأساسي في 3، مباراتان في دوري الأبطال ومباراة في كأس الرابطة الإنجليزية التي ودعها فريقه أمام توتنام بركلات الترجيح.

ولعب بالميري بقميص تشيلسي في 63 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 5 آخرين.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز في إيطاليا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تأجيل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيرينو يكشف لـ في الجول شرط صنداونز لبيعه.. ورسالة لجمهور الأهلي ساعة | ميركاتو
مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(2) الزمالك.. حسام حسن يهدد المرمى ساعة | الدوري المصري
لا جازيتا: نابولي يأمل في ضم إيمرسون من تشيلسي وراتب فوزي غلام عقبة أمامه ساعة | الدوري الإيطالي
نوير: التتويج بمونديال الأندية هو أول أهداف بايرن في العام الجديد ساعة | الدوري الألماني
تشكيل الزمالك - هجوم مغربي أمام سموحة.. والفريق السكندري بالقوة الضاربة 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب أستون فيلا: علينا أن نكون في أفضل حالاتنا ضد تشيلسي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كومان يبرر غياب ميسي لمدة أسبوع ويعلق على حواره التاريخي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 3 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك