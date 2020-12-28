لا جازيتا: نابولي يأمل في ضم إيمرسون من تشيلسي وراتب فوزي غلام عقبة أمامه

يرغب إيمرسون بالميري مدافع تشيلسي في الانضمام إلى فريق نابولي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن كريستيانو جيانتولي المدير الرياضي لنابولي يأمل في التوصل لاتفاق لضم إيمرسون لنهاية الموسم الجاري، خاصة وأنه كان قد تعاقد مع تشيلسي لضم تيموي باكايوكو على سبيل الإعارة.

وأوضح التقرير أن نابولي بحاجة لأن يجد حلا لفوزي غلام قبل أن يوقع مع مدافع تشيلسي صاحب الـ26 عاما.

وألمح التقرير إلى أن راتب غلام الذي يقدر بـ3.5 مليون يورو في الموسم يقف عقبة أمام إتمام الصفقة، وقد يتجه النادي الإيطالي لدفع جزء من راتب بالميري إن وجد غلام فريقا جديدا.

بالميري صاحب الـ26 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من روما في يناير 2018 بمبلغ 20 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك بالميري خلال الموسم الجاري في 8 مباريات بدأ منها كأساسي في 3، مباراتان في دوري الأبطال ومباراة في كأس الرابطة الإنجليزية التي ودعها فريقه أمام توتنام بركلات الترجيح.

ولعب بالميري بقميص تشيلسي في 63 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا وصنع 5 آخرين.