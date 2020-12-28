نوير: التتويج بمونديال الأندية هو أول أهداف بايرن في العام الجديد

تحدث مانويل نوير قائد بايرن ميونيخ عن أهدافه مع فريقه في العام الجديد والتي يتصدرها التتويج بكأس العالم للأندية.

بايرن بطل دوري أبطال أوروبا سيشارك في مونديال الأندية بقطر فبراير المقبل من الدور نصف النهائي.

قال نوير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "التتويج بدوري أبطال أوروبا أهلنا للعب في كأس العالم للأندية. لقد حققنا لقب البطولة عام 2013، وسيكون تحقيق لقبها مرة أخرى هو أول أهدافنا في العام الجديد".

وأضاف "نريد أن نضيف بطولة جديدة للنادي ولنا كلاعبين وبالطبع للجماهير أيضًا".

ووجه الحارس الذي حصد 5 القاب في عام 2020 رسالة لجماهير فريقه قال فيها "بالنيابة عن الفريق، أتمنى لكم السعادة والنجاح والصحة الجيدة في 2021. نتطلع إلى العام الجديد بتفاؤل، وأمنيتنا الأولى هي أن ينتهى هذا الوباء، وأعتقد أن الجميع يشاركوننا هذه الأمنية".

مانويل نوير فاز مع بايرن بلقب كأس العالم للأندية في المغرب عام 2013 ويستعد للمشاركة في المسابقة مرة أخرى في قطر في فبراير القادم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، وتجرى قرعة تحديد المواجهات المباشرة في مدينة زيوريخ السويسرية يوم 19 ينايرالمقبل.

المباراة الافتتاحية ستجمع بين بطل قطر فريق الدحيل وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الأول من فبراير.

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وبالإضافة إلى أوكلاند سيتي والدحيل، فقد تأهل الأهلي كممثل عن إفريقيا، وبايرن عن أوروبا، وأولسان هيونداي ممثلاً عن آسياً، بالاضافة الي أخر المتأهلين فريق تيجيريس المكسيكي بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال اتحاد شمال ووسط أمريكا والكاريبي.

ويتحدد اسم المتأهل الأخير للبطولة من أمريكا الجنوبية في يناير المقبل وهو الفائز بنهائي كوبا ليبرتادوريس.

وأكد الاتحاد الدولي في بيانه أنه سيوفر كل الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة من خطر فيروس كورونا، بالتعاون مع البلد المضيف قطر.

البطولة الأخيرة التي أقيمت في قطر أيضا، توج بها ليفربول بعد تغلبه في النهائي على فلامنجو البرازيلي.