تشكيل الزمالك - هجوم مغربي أمام سموحة.. والفريق السكندري بالقوة الضاربة

في غياب مصطفى محمد، سيحمل حميد أحداد لواء هجوم الزمالك اليوم الإثنين ضد مضيفه سموحة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وسيلعب يوسف إبراهيم "أوباما" بجوار محمد أوناجم وأشرف بنشرقي في وسط الملعب الهجومي.

وأعلن الزمالك تشكيله للمباراة والذي جاء كالتالي:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أشرف "روقة" - محمد أوناجم

الهجوم: حميد أحداد

الاحتياطي: محمد عواد و إسلام جابر وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر السعيد و محمود عبدالرازق “شيكابالا” وفرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" وحسين فيصل

ويغيب عن الزمالك كل من مصطفى محمد ومحمود علاء وطارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش" وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد السلام.

فيما جاء تشكيل سموحة الذي أعلنه مدربه أحمد سامي كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد جمال – رجب نبيل – محمود البدري – أطهر الطاهر

الوسط: محمود عبد الحليم – محمد محسن – إسلام جمال سليمان – محمد متولي كناريا – رفيق كابو

الهجوم: حسام حسن