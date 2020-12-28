كومان يبرر غياب ميسي لمدة أسبوع ويعلق على حواره التاريخي

كشف رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أن نجمه ليونيل ميسي يعاني من إصابة في الكاحل ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوع، مبررا سفره للأرجنتين لقضاء عطلة أعياد الميلاد.

وقرر كومان منح ميسي راحة إضافة ليسافر إلى الأرجنتين لقضاء عطلة الكريسماس ويغيب عن مباراة برشلونة وإيبار يوم الثلاثاء في الدوري الإسباني.

وقال كومان: "ميسي في الأرجنتين؟ ليو كان يعاني من بعض الانزعاج في الكاحل. لم يستطع التدرب ولن يلعب يوم الثلاثاء، ولهذا السبب أعطيناه يومين آخرين كإجازة".

وأضاف في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "سيعود ميسي بعد مباراة إيبار. قال الأطباء إن أسبوع بدون تدريب سيكون كافيا قبل عودته".

وكان لاعبو برشلونة حصلوا على إجازة من التدريبات بعد الفوز على ريال بلد الوليد يوم الثلاثاء الماضي، كما سيحصل اللاعبون على راحة من التدريبات يومي الأربعاء والخميس بعد مواجهة إيبار المقبلة في الليجا.

وبالتالي، لن يعود ميسي إلى تدريبات برشلونة قبل يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة هويسكا.

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وتحدث الهولندي عن مقابلة ميسي التي هزت العالم بقوله: "أعتقد أنه من المثالي بالنسبة له الظهور إعلاميا للكشف عن آرائه. الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو تحقيق أقصى استفادة من ليو في المباريات وسنرى ما سيحدث".

وأكمل "لم أشاهد مقابلة ميسي، لكنني سعيد لأنه تحدث عني بشكل جيد. أحاول قيادة الفريق بنجاح، إنها سنة انتقالية وهو لاعب مهم للغاية".

وأتم "علمت أن ميسي يفضل العمل كمدير رياضي بعد نهاية مشواره الكروي، حسنا لا بأس بذلك. أعتقد أن أفضل شيء بالنسبة لبرشلونة هو استمراره في النادي بعد اعتزاله".