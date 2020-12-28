مصدر في صنداونز لـ في الجول: عرض الأهلي كان نصف ما طلبناه مقابل سيرينو

قال مصدر في نادي ماميلودي صنداونز، إن المفاوضات مع الأهلي بشأن جاستن سيرينو وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم اقتراب عرض النادي المصري من الرقم الذي طلبه نظيره الجنوب إفريقي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الرقم الذي طلبناه في أول المفاوضات كان قريبا من 5 ملايين دولار بالفعل".

وواصل "أبلغنا الأهلي بمطالبنا المالية، وفشلت المفاوضات لأن عرض الأهلي كان بعيدا كليا عن المطالب المادية التي نرغب فيها".

وأكمل "انتظرنا من الأهلي رفع العرض، لكن لم يحدث أي شيء يجعل صنداونز يوافق على عرض الأهلي".

وأتم "أعلى عرض قدمه الأهلي كان مبلغ 2.5 مليون دولار".

وأراد الأهلي التعاقد مع اللاعب المنتمي لأوروجواي والبالغ عمره 29 عاما، الذي كان هدفا أساسيا لبيتسو موسيماني مدرب القافلة الحمراء والمدير الفني السابق لصنداونز.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة بين الناديين، وصرح أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن النادي يفاوض اللاعب مع اقتراب فتح سوق الانتقالات الشتوية.

وصرح سيرينو نفسه لـFilGoal.com أنه يتمنى ارتداء القميص الأحمر.

وبعد غيابه عن مباراة صنداونز في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا زادت رغبة الأهلي في الحصول على خدماته لأنه سيصبح قادرا على المشاركة في البطولة القارية مع الأخير.

لكن صنداونز الآن أغلق ملف الصفقة.