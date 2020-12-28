تقرير: بارما لن يبيع جيرفينيو في يناير

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 13:47

كتب : FilGoal

جيرفينيو - بارما

يرفض نادي بارما رحيل جيرفينيو مهاجم الفريق في يناير ضمن سوق الانتقالات الشتوية.

ويستعد بارما لرحيل اللاعب بعد نهاية الموسم لكن ليس في الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة توتوسبورت أن بارما على دراية باهتمام إنتر لضم اللاعب الإيفواري، بالإضافة لوجود اهتمام من أندية خارج إيطاليا.

أخبار متعلقة
رونالدو يطير ويقود يوفنتوس للفوز على بارما برباعية لا خسارة اليوم.. ميلان يتعادل أمام بارما +90 تقرير إيطالي: مدرب بارما السابق رفض تدريب بيراميدز سكاي: مسحة طبية جديدة لـ دجيكو للحاق بمواجهة بارما

وسجل جيرفينيو 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا في 12 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي حتى الآن.

وعاد جيرفينيو إلى الدوري الإيطالي في صيف 2018 قادما من هيبي فورتشن الصيني وانضم إلى بارما حتى صيف 2022.

ومنذ انضمام اللاعب الإيفواري سجل 24 هدفا في 74 مباراة وساهم في استمرار بارما بالدوري في السنوات الأخيرة.

إنتر بارما جيرفينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
كومان يبرر غياب ميسي لمدة أسبوع ويعلق على حواره التاريخي 26 دقيقة | الدوري الإسباني
وزير الرياضة: اجتمعت بـ ساسي من قبل في وجود مرتضى.. ولا استثناء لعمومية اتحاد الكرة 46 دقيقة | الدوري المصري
مجاهد: قدمنا خطة لإقامة انتخابات اتحاد الكرة بشكل يرضي جميع الأطراف ساعة | الدوري المصري
تعرف على تقييم صلاح أمام وست بروميتش من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
مصدر في صنداونز لـ في الجول: عرض الأهلي كان نصف ما طلبناه مقابل سيرينو ساعة | الدوري المصري
مصدر في الأهلي لـ في الجول: طلبات صنداونز المادية في صفقة سيرينو كانت مستحيلة ساعة | الدوري المصري
بينهم صلاح.. أسطورة ليفربول ينتقد ثلاثي الفريق بعد التعادل أمام وست بروميتش ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: بارما لن يبيع جيرفينيو في يناير 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 3 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق 4 بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك
قد ينال إعجابك