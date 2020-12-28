تقرير: بارما لن يبيع جيرفينيو في يناير

يرفض نادي بارما رحيل جيرفينيو مهاجم الفريق في يناير ضمن سوق الانتقالات الشتوية.

ويستعد بارما لرحيل اللاعب بعد نهاية الموسم لكن ليس في الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة توتوسبورت أن بارما على دراية باهتمام إنتر لضم اللاعب الإيفواري، بالإضافة لوجود اهتمام من أندية خارج إيطاليا.

وسجل جيرفينيو 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا في 12 مباراة خاضها بالدوري الإيطالي حتى الآن.

وعاد جيرفينيو إلى الدوري الإيطالي في صيف 2018 قادما من هيبي فورتشن الصيني وانضم إلى بارما حتى صيف 2022.

ومنذ انضمام اللاعب الإيفواري سجل 24 هدفا في 74 مباراة وساهم في استمرار بارما بالدوري في السنوات الأخيرة.