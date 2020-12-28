تقرير: ميلان يبدأ مفاوضاته مع يوفيتش

بدأ ميلان مفاوضاته مع لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد من أجل ضمه في يناير على سبيل الإعارة.

وكان ميلان قد نجح في ضم براهيم دياز لاعب ريال مدريد أيضا على سبيل الإعارة.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت عن تواصل ميلان مع ممثلي يوفيتش بالفعل لكن لم تبدأ المفاوضات مع ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن ميلان يرغب في ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع بند أحقية الشراء.

وانتقل يوفيتش إلى ريال مدريد قبل الموسم الماضي مقابل 63 مليون يورو لكنه واجه صعوبة في العاصمة الإسبانية.

تألق يوفيتش خلال موسمين مع إينتراخت فرانكفورت وانضم إلى ريال مدريد حتى 2025.