موسيماني: أحمدك يا رب على الأهلي

أعرب بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن سعادته الشديدة بمنصبه الحالي، مهنئا الفريق بالفوز بجائزة أفضل ناد إفريقي في القرن 21 في مؤتمر جلوب سوكر.

وقال الجنوب إفريقي عبر تويتر:"مبروك للأهلي، يصنع التاريخ دائما على المستوى العالمي. هذا الفريق مؤسسة.".

وأضاف "شكرا يا رب على اختياري لأكون جزءا من هذا النادي الضخم".

ويقود موسيماني فريق الأهلي منذ بداية أكتوبر الماضي، بعدما خلف السويسري ريني فايلر في مقعد الرجل الأول في النادي.

Congratulations Al Ahly FC,Forever history makers at global level. This Football Club is an institution.Thank you God for choosing me to be part of this massive club. Go tsamaya , Ke go bona. ⁦⁦⁦@Globe_Soccer⁩ . 👏 🦅 pic.twitter.com/jBMBkzR2fA — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) December 28, 2020

وتوج موسيماني مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وكأس مصر وقاد الفريق في 13 مباراة فاز في 12 منها ولم يخسر.

ويستعد موسيماني لقيادة الأهلي اليوم الإثنين ضد الاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل الأهلي تحقيق الفوز الثالث في مشوار الدفاع عن اللقب بعد تغلبه على مصر المقاصة وغزل المحلة.