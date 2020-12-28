الأهلي: تهنئة من وزير الرياضة على جائزة نادي القرن في إفريقيا والأكثر تتويجا بالشرق الأوسط

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 12:59

كتب : حسام نور الدين

الخطيب يتسلم جائزة النادي الأكثر تتويجا من جلوب سوكر

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتهنئة بمناسبة الفوز بجائزة "نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجا في الشرق الأوسط" من مؤسسة جلوب سوكر.

وكشف موقع الأهلي الرسمي أن تهنئة وزير الرياضة جاءت في إطار دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي للأندية المصرية وفي مقدمتها النادي الأهلي لرفع راية مصر في المحافل القارية والعالمية.

وتسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جائزة جلوب سوكر أمس الأحد بالحفل الذي أقيم في دبي بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ولفيف من نجوم الكرة العالمية.

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وحرص الخطيب على توجيه الشكر إلى مجلس دبي ومبادرة الشيخ محمد بن راشد للاهتمام بالكرة في المنطقة العربية والعالم أجمع.

وشدد الخطيب على أن اختيار الأهلي للتواجد في الحفل ممثلا للكرة الإفريقية والعربية شرف كبير.

وطرحت مؤسسة جلوب سوكر استفتاء منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط على أن يكون اختيار الأفضل بنسبة 60% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة و40% لرأي الجمهور.

وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم بينما حصل الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.

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