رونالدو: أحب استهجان الجمهور ضدي في الملعب

قد يضايق الأمر لاعبين آخرين، لكن بالنسبة لكريستيانو رونالدو هذا حافز للرد في المستطيل الأخضر، استهجان الجمهور يعجب النجم البرتغالي على غير العادة.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وشدد رونالدو (35 عاما) أنه يتمنى عودة الجمهور للملاعب بعدما هجرها بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اللعب في جو صامت يصيبه بالملل.

وقال رونالدو أثناء حفل جلوب سوكر يوم الإثنين:"صراحة، اللعب في ملعب فارغ أمر ممل. نحن، اللاعبون، نحترم البروتوكول والصحة أهم شيء بالتأكيد، لكني لا أحب غياب الجمهور".

وأضاف نجم يوفنتوس "كرة القدم هي شغفي دائما. ألعب من أجل عائلتي، أولادي، أصدقائي، الجمهور، لكن غياب المشجعين أمر غريب".

واستمر "أحب استهجان الجمهور ضدي. حين ألمس الكرة يفعلون ذلك، أحبه. أتمنى في 2021 أن نرى الملاعب ممتلئة عن آخرها".

وتوج رونالدو في الحفل بجائزة أفضل لاعب في القرن 21، وشدد المهاجم الأسبق لمانشستر يونايتد وريال مدريد على سعادته بكونه قدوة "رؤية الأطفال يطمحون لأن يكونوا مثلك أمر رائع. يقصون شعرهم مثلي، يريدون تقليد مهاراتي. أرى ابني، عمره 10 سنوات ويريد أن يصبح مثلي، أقول له: أمامك طريق طويلة لتكون مثل والدك".

وأتم "المستقبل للأولاد. لدي 4 أتمنى لهم الأفضل. حين أرى الأطفال في دبي على سبيل المثل، يركضون ويقولون لي Si (نعم بالإسبانية)، يسعدني ذلك لأنهم يدركون مجهودي وإخلاصي وعملي الجاد. أنا فخور بمثل هذه الأمور التي تحفزني للاستمرار".