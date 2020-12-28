سلبية مسحة فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 11:55

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي

أثبتت نتيجة المسحة الطبية لفخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلي شفاءه من فيروس كورونا.

وخضع التونسي البالغ عمره (29 عاما) لمسحة طبية يوم الأحد للاطمئنان على صحته بعدما كشف فريق الدراويش يوم الخميس إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وسجل فخر الدين هدفا وصنع آخر في 3 مباريات منذ انطلاق الموسم الجاري، وغاب عن مواجهة البنك الأهلي التي انتهت بدون أهداف يوم الجمعة.

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إجمالا مع الدراويش شارك التونسي البالغ في 8 مباريات وسجل 3 أهداف وصنع هدفا منذ انضمامه في يناير الماضي.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعد التعادل مع المصري والإنتاج الحربي والبنك الأهلي والخسارة من الجونة.

وأقال الإسماعيلي مدربه البرازيلي هيرون ريكاردو بعد الخسارة ضد الجونة، وكاد يتعاقد الفريق مع المدير الفني المصري طلعت يوسف.

وقاد محمد وهبة الفريق بصفة مؤقتة ضد البنك الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي يتجه للتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة الفريق.

الإسماعيلي فخر الدين بن يوسف
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