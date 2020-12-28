فاتح كاراجومروك لـ في الجول: بادجي أحد الخيارات المطروحة ضمن القائمة القصيرة

قال مرات أكين المدير الرياضي لنادي فاتح كاراجومروك إن أليو بادجي مهاجم الأهلي جيد وأحد الخيارات المطروحة ضمن القائمة القصيرة لفريقه في سوق الانتقالات الشتوية، لكن ناديه لم يتخذ أي قرار نهائي بعد بشأن اللاعب. وذلك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

وصرح أكين قائلا: "الأمر ليس جاد حاليا، أليو بادجي مهاجم جيد وأحد الخيارات المطروحة أمامنا، بل إنه أيضا في القائمة القصيرة لفريقنا في سوق الانتقالات الشتوية".

وواصل "لكننا لم نتخذ القرار بعد، سواء إعارة أو شراء بشكل نهائي، الوضع الحالي، هو أنه أحد الخيارات المطروحة لكننا نفكر في خيارات أخرى أيضا".

وأكمل "سنقرر قريبا، نافذة الانتقالات ستفتح في شهر يناير المقبل، لدينا مباراة هامة ضد طرابزون على ملعبنا، بعدها سنتخذ القرار النهائي".

وكان مصدر مقرب من بادجي قد كشف عن وجود عرضين تركيين للاعب، والأكثر جدية كان من جهة أنقرة جوتشو.

وانضم بادجي للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي، قادما من فريق رابيد فيينا النمساوي.

وشارك صاحب الـ23 عاما في 25 مباراة بكل المسابقات مع الأهلي سجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

ويمتلك فريق كاراجومروك 3 لاعبين في مركز المهاجم، أرتور سوبيتش (30 عاما) وميفلوت إردينتش (33 عاما) وإجمين بيهلفان (20 عاما).