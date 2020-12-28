إبراهيموفيتش يختار التشكيل الأفضل.. لا وجود لكريستيانو أو ميسي

اختار زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان تشكيل الأحلام لأفضل 11 لاعبا في رأيه وكشف أنه يمكن أن يصبح مدربا يوما ما.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان

وقال إبراهيموفيتش لـ سبورتكيك: "اختر 11 لاعبا لقوتهم أو من أجل المحبة بيننا، أولئك الذين أعطوني شيئا".

وأضاف "جيانلويجي بوفون في حراسة المرمى، لعبت معه في يوفنتوس وكان هذا فريقا خاصا ولدي ذكريات رائعة، كنت صغيرا وكان الجميع يعاملونني كما أعامل الشباب في ميلان الآن".

وتابع "ماكسويل هو الظهير الأيسر وهو صديق لي، أليساندرو نيستا وفابيو كانافارو في قلب الدفاع، فابيو كان مجنونا واعتاد أن يأخذني بدراجته في جولة حول نابولي، كنت صغيرا وليس لدي خبرة، اختار أيضا ليليان تورام أحب أن ألعب معه".

وواصل اختياراته "مايكون هو الظهير الأيمن، عندما وصل إلى إنتر لم يكن قويا كما أثبت للجميع بعد ذلك".

وفي خط الوسط "بافل نيدفيد هو رقم واحد، لقد حسنني أكثر من أي شخص آخر، عندما رأيته أدركت أن ما كنت أفعله لم يكن كافيا كان يتدرب دائما مثل الآلة".

وتابع "اختار باتريك فييرا وتشافي في خط الوسط لأنهما بطلان، كان فريق برشلونة قويا وكانت الأشهر الستة الأولى لي رائعة، لكن بعد ذلك لم أشعر بحالة جيدة بسبب المدرب".

وأتم تصريحاته "الهجوم سهل سأختار زين الدين زيدان ورنالدو الظاهرة ودييجو مارادونا الأعظم في كل العصور، هو أفضل مني، يمكن أن أكون مدربا لهذا الفريق ومن يدري ربما يمكنني حقا أن أصبح مدربا يوما ما".

تشكيل إبراهيموفيتش:

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون

الدفاع: ماكسويل - كانافارو - نيستا - مايكون (ليليان تورام)

الوسط: نيدفيد - تشافي - فييرا

الهجوم: زيدان - رونالدو - مارادونا