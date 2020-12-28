سموحة: سنواجه الزمالك بطريقة "الحزام".. نأمل أن يكون الفيديو مؤثرا

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 11:37

كتب : FilGoal

سموحة

ألمح فرج عامر رئيس سموحة إلى أن فريقه سيلعب مدافعا ضد ضيفه الزمالك اليوم الإثنين في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عامر عبر صفحته في فيسبوك:"سموحة اليوم أمام الزمالك سيلعب بطريقة الحزام، وهذا تطلب تشكيلا جديدا وتكليفات وتوظيفات جديدة ووجوه جديدة ستظهر اليوم في الملعب ولأول مرة، وبالأخص في منتصف الشوط الثاني".

ثم استدرك "بشرط الڤار (حكم الفيديو) يكون فعالا، والحكم في قمة لياقته الفنية. يارب التوفيق".

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ويأمل سموحة تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري بعدما تفوق على وادي دجلة في الجولة الماضية.

سموحة اليوم امام الزمالك حيلعب بطريقة الحزام وهذا تطلب تشكيل جديد وتكليفات وتوظيفات جديدة ووجوة جديدة حتظهر اليوم في...

Posted by Farag Amer on Sunday, December 27, 2020

بينما الزمالك يبحث عن انتصار بعد جمعه لأربع نقاط في أول جولتين بالفوز على المقاولون العرب والتعادل مع بيراميدز.

ويحتل سموحة المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 5 نقاط بعد خوض 3 مباريات، بينما الزمالك في المرتبة التاسعة.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساء وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

الزمالك سموحة الدوري المصري
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