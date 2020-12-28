تقرير: اقتراب عودة الشعراوي وكلويفرت إلى روما

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 11:21

كتب : FilGoal

ستيفان الشعراوي - روما

يقترب الثنائي ستيفان الشعراوي وجاستن كلويفرت من العودة إلى روما في سوق الانتقالات الشتوية.

جوستين كلويفرت

النادي : لايبزج

ستيفان الشعراوي

النادي : شنجهاي شنهوا

روما

وفقا لصحيفة لا جازيتا ديللو سبورت، يسعى الشعراوي للعودة إلى ناديه السابق من جديد.

وكان الشعراوي قريبا من العودة في أكتوبر لكن فشلت صفقة رحيله من شنغهاي شينهوا في يوم الموعد النهائي.

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سجل الشعراوي 40 هدفا مع روما في 139 مباراة خلال الفترة التي قضاها من 2016 إلى 2019.

كما كشف موقع إل تيمبو أن كلويفرت أيضا يقترب من إنهاء إعارته مع رد بل لايبزج والعودة إلى روما في يناير.

ولعب كلويفرت 12 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة جوليان ناجيلسمان ولم يبدأ سوى مباراة واحدة.

وأشار التقرير إلى أن كلويفرت قد يعود إلى روما لكن من أجل الرحيل إلى نادي آخر على سبيل الإعارة.

الشعراوي كلويفرت سوق الانتقالات الشتوية
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