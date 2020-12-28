رومانو: بوكيتينو تعاقد مع باريس بالفعل.. وإقالة توخيل ستكلف النادي 6 ملايين يورو

قال فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المنتمي لقناة سكاي سبورت إن باريس سان جيرمان تعاقد بالفعل مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وكتب رومانو في تويتر أن استبدال المدرب الألماني توماس توخيل ببوكيتينو سيكلف خزينة بطل فرنسا مبلغا قدره 6 ملايين يورو، وفقا لتقرير نشرته صحيفة بيلد الألمانية.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن باريس قرر توجيه الشكر لتوخيل الذي ظل مدربا للنادي سنتين ونصف.

وأن وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا قرر انتداب بوكيتينو (48 عاما) الذي رحل عن فريق توتنام الإنجليزي في نوفمبر 2019.

وقاد بوكيتينو نادي توتنام منذ مايو 2014 وقاد الفريق في 293 مباراة بكل المسابقات فاز في 160 وتعادل 60 وخسر 73.

وشكا توخيل، بعد سحق باريس لستراسبورج بنتيجة 4-صفر في الدوري الفرنسي، ارتفاع سقف التوقعات في ناديه قائلا:"ليس مثل بايرن ميونيخ على سبيل المثال لا الحصر".

ويمتد عقد توخيل مع باريس إلى 2021.

وقاد توخيل فريق باريس في 127 مباراة بكل المسابقات فاز في 96 وتعادل 11 مرة وخسر 20.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن ليون وليل المتصدرين.