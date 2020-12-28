تقرير: نابولي مهتم بضم الثنائي المنبوذ من تشيلسي وبرشلونة

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 11:09

كتب : FilGoal

جونيور فيربو - برشلونة

يسعى نابولي لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية، وهناك اهتمام بضم إيمرسون لاعب تشيلسي وجونيور فيربو لاعب برشلونة.

جونيور فيربو

النادي : برشلونة

نابولي

ويريد نابولي ضم مدافع جديد لأن هيلسيد هيساج في طريقه للرحيل إما في يناير أو بنهاية الموسم، ومن المتوقع أيضا رحيل فوزي غلام.

وفقا لصحيفة كورييري ديللو سبورت فهناك اهتمام كبير من نابولي لضم إيمرسون وفيربو الذين يميلان إلى مغادرة أنديتهم لأنهم يريدون خوض المزيد من الدقائق.

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وأشار التقرير إلى أن نابولي سيبدأ التفاوض لضم الثنائي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

لعب فيربو -24 عاما- 246 دقيقة فقط في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم بعد أن تعاقد معه برشلونة من بيتيس في صيف 2019.

لم يسجل فيربو سوى هدف واحد وصنع اثنين آخرين في 30 مباراة حتى الآن.

أما بالنسبة لإيمرسون فقد سبق له اللعب لفريق روما، وخاض 418 دقيقة في جميع المسابقات مع تشيلسي هذا الموسم.

ورغم شائعات اقترابه من العودة للدوري الإيطالي إلا أن وكيله يرى أنه حتى الآن لا رحيل قريب من تشيلسي في يناير.

ميركاتو سوق الانتقالات الشتوية نابولي فيربو
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