مواعيد مباريات الإثنين 28 ديسمبر 2020.. الزمالك والأهلي يلعبان وسيتي ضد إيفرتون

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 - 10:24

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يواجه فريق الزمالك مضيفه سموحة في الخامسة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز. ويذاع اللقاءعلى قناة "أون تايم سبورتس 2".

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ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات نفس الجولة، وذلك في السابعة والنصف مساء، ويذاع اللقاء على قناة "أونتايم سبورتس 1".

ويحل ليستر سيتي ضيفا على كريستال بالاس في الخامسة مساء ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويذاعاللقاء على قناة "بي إن سبورتس 2".

وتقام مباراة تشيلسي وضيفه أستون فيلا في نفس الجولة، الساعة السابعة والنصف مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه مانشستر سيتي مضيفه إيفرتون في نفس الجولة، الساعة العاشرة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

لمعرفة بقية مواعيد مباريات اليوم الإثنين من هنا.

في الدوري في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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مواعيد مباريات الإثنين 28 ديسمبر 2020.. الزمالك والأهلي يلعبان وسيتي ضد إيفرتون ساعة | الدوري المصري
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