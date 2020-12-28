بيراميدز: رمضان يتعرض لإرهاب معنوي.. لم نفاوض مصطفى محمد وطلبنا ضم لاعب الزمالك

أبدى عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز استيائه مما وصفه بالإرهاب المعنوي ضد رمضان صبحي.

ونفى بسيوني التفاوض مع مصطفى محمد مقابل 30 مليون جنيه مثلما قيل في قناة نادي الزمالك.

واستهل بسيوني حديثه عن فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا قائلا: "أعتقد أن البداية مقبولة، كنا الأحق للفوز في مباراة الزمالك، وكنا الأقرب كذلك أمام الاتحاد وخسرنا في أخر دقيقة".

وتابع "الصفقات الجديدة ستندمج مع الفريق قريبا وسيظهرون بشكل أفضل".

رمضان صبحي:

وبالحديث عن رمضان صبحي أوضح "موهبة شابة، لم يثر أي مشكلة منذ انضمامه ولو لمرة واحدة ومن أكثر اللاعبين التزاما".

وشدد "كنا نعلم أن اللاعب ستلاحقه الشائعات فور انتقاله إلينا وهو أيض كان يعلم ذلك، التعاقد مع رمضان

وتابع "نعلم أن قطاع كبير غاضب من تعاقدنا مع رمضان صبحي كونه سبق له اللعب للأهلي، لكننا في عصر الاحتراف وواهم من يتخيل أن الولاء والحب للنادي للاعبين لكنه للجمهور فقط".

وأضاف مدير التعاقدات ببيراميدز "هناك هجمة شرسة ضد رمضان صبحي وانتقلت من البرامج الرياضية إلى أخرى بعيدة عن الرياضة، اللاعب يتعرض لإرهاب معنوي بعد رحيله من الأهلي".

وتعجب بسيوني "هل يعقل أن بعد 4 شهور من ضم رمضان صبحي يكون السؤال لأي ضيف حتى الآن في البرامج ما رأيك في صفقة انتقاله إلى بيراميدز؟".

وشدد "أتحدث هنا عن البرامج المفترض أنها حيادية وتحت شعار لا للتعصب، أما الجمهور فله الحق في قول ما يريد".

وأضاف بسيوني "إرهاب معنوي غير طبيعي لشاب عمره 23 عاما لكن حتى وإن زاد الأمر عن ذلك لن يبالي ونحن كذلك، هل نلعب اسكواش؟ لسنا في لعبة فردية ليحقق اللاعب بطولة بمفرده".

وواصل حديثه "رمضان صبحي ليس مجرد لاعب لكنه مشروع للنادي والمستقبل، وللعلم تكاليف انتقاله أقل من صفقات داخل الدوري المصري".

الزمالك:

وبالحديث عن صفقات لضم لاعبي الزمالك أوضح "مصطفى محمد وزيزو؟ لاعبان مميزان لكن عقودهما سارية وممتدة إذا غير قابلين للتفاوض".

وأضاف "خالد الغندور قال أنه من العيب جلوس بيراميدز وعرض 30 مليون لانتقال مصطفى محمد، العيب على من يقول أخبار ليس لها أساس من الصحة ومبلغ في خيال المتحدث فقط".

وشدد "لا يمكننا التفاوض مع أي لاعب عقده ممتد مع أي فريق هذا هو أسلوبنا ولم يحدث أن فعلنا عكس ذلك من قبل".

وكشف بسيوني "سلكنا الطرق الشرعية وطلبنا من الإدارة الجديدة ضم محمود الونش لكن أيمن يونس رفض وقبلنا الأمر وانتهى".

الأهلي ومباراة القمة

وبالحديث عن ضم أحمد الشيخ أوضح "حدث اتصال بيني وبين أمير توفيق عن اللاعبين المتاحين للتفاوض وتم سؤالنا عن محمد فاروق ونحن سألنا عن أحمد الشيخ".

وتابع "كان هناك اتفاق وتواصل مع اللاعب من جانبهم لكن توقف في النهاية لذلك لم تتم الصفقة التبادلية".

أما عن مواجهة القمة قال: "إذا توفر العدل بين الجميع، بيراميدز قادر على الوصول لأبعد نقطة في جميع البطولات التي نشارك فيها"

"هل يعقل أن ألعب في ملعب العباسية وغيري لا يلعب؟ هل يمكن أن أواجه الزمالك في الجولة الثانية ثم تتأجل مباراة في الجولة الرابعة ويقال أنه لسبب أمني ثم تلعب مباراتين في نفس اليوم؟ لماذا نجري القرعة إذا؟".

وشدد "هل تأجيل القمة لأمر أمني فعلا؟ القصة أن هناك اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في الجانبين".

وأتم تصريحاته "بالطبع بيراميدز متضرر من تأجيل القمة، النتيجة تحت أي ظرف ستفيد بيراميدز نتيجة تعثر إحدى الفريقين بسبب خسارة نقاط مثلما خسرت 5 نقاط في أول جولتين".