رئيس السلة يوضح كواليس لعب 7 مصابين بـ كورونا في لقاء الأهلي والاتحاد.. وإجراء مُتخذ

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 23:59

كتب : FilGoal

الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة - الصورة من موقع الأهلي

كشف مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة عن كواليس لعب مباراة مرتبط الأهلي والاتحاد السكندري رغم إيجابية 7 لاعبين في الفريق السكندري.

وقال أبو فريخة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس "ما حدث كان خطأ ويتم التحقيق الآن في الأمر".

وأضاف "منذ الأمس حين تلقينا خطاب اللجنة الأوليمبية، قررنا العمل وفقا للنظام الجديد. المسحات تأخرت فعلا بسبب العدد الكبير جدا، لكن كان يفترض من اللجنة الطبية ولجنة المسابقات أن يؤجلا المباراة لحين ورود نتيجة المسحات".

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أبو فريخة أتبع "لم أعرف بالقصة إلا بعد المباراة، وحولت الأمر إلى التحقيق لأن صحة اللاعبين هي الأهم لدينا".

رئيس اتحاد السلة أتم "حزين لما حدث، لكن أعد بعدم تكراره مجددا".

كان الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط. وبعد المباراة وصلت نتائج مسجات اللاعبين التي أجروها أمس السبت، وأثبتت إصابة 7 لاعبين من الاتحاد بـ كورونا.

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