كرة سلة - الاتحاد يهزم غيابات الأهلي في نهائي رجال المرتبط.. وغموض موقف اللقاء الثاني

نجح فريق رجال الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز على الأهلي ضمن المباراة الأولى من نهائي رجال مرتبط كرة السلة.

وتغلب الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة 81-71، ومن المفترض أن تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء.

ويغيب عن الأهلي خمسة لاعبين وهم عمرو الجندي وإيهاب أمين وعمر طارق وعبد الفضيل إبراهيم ومحمد مصطفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت مباراة المرتبط تحت 16 عاما قد حسمها فريق الأهلي ليظل اللقب حائرا بين الفريقين.

يحتاج الاتحاد السكندري للفوز في مباراة الرجال المقرر لها الثلاثاء دون النظر لنتيجة المرتبط.

بينما الأهلي يحتاج للفوز في مباراتي المرتبط والكبار لحسم اللقب، أو خسارة لقاء المرتبط والفوز في مباراة الكبار لخوض لقاء فاصل.

ووفقا لاتحاد كرة السلة فسيتم تأجيل مواجهة لقاء المرتبط تحت 16 عاما والمقرر لها الثلاثاء، ولم يكشف الاتحاد المصري موقفه من مباراة الكبار.