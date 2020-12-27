الانتصار الأول في الدوري.. بيراميدز يهزم سيراميكا كليوباترا

حقق بيراميدز أولى انتصاراته في بطولة الدوري على حساب سيراميكا كليوباترا بهدف.

وفاز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

سجل علي جبر هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة الـ14 من عمر اللقاء.

فوز بيراميدز رفع رصيده للنقطة الرابعة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 6 نقاط في المركز الرابع.



























الفوز هو الأول لـ بيراميدز هذا الموسم في الدوري، فيما هي الخسارة الأولى تاريخيا لـ سيراميكا كليوباترا في المسابقة.

التشكيل

كوامي بونسو ومحمد إبراهيم قادا وسط ملعب سيراميكا كليوباترا، فيما تواجد أحمد الشيخ كأساسي مع بيراميدز.

📋 بونسو ومحمد إبراهيم يقودان الوسط في تشكيل سيراميكا كليوباترا 📋 وأحمد الشيخ أساسيا في هجوم بيراميدز بجوار أنتوي ورمضان صبحي pic.twitter.com/jiRsmvs8ID — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 27, 2020

وصف المباراة

خطورة المباراة ظهرت سريعا. جون أنتوي اخترق وانفرد بالمرمى في الدقيقة الرابعة وسقط داخل منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء، لكن محمد الحنفي لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة الـ14 سجل بيراميدز الهدف الأول. كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد، مرت من الجميع ليقابلها علي جبر بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

محاولات متبادلة

سيراميكا كليوباترا حاول العودة بتصويبة من شادي حسين في الدقيقة الـ19، لكنها اصطدمت بأحد المدافعين وذهبت سهلة في يد شريف إكرامي.

بيراميدز كاد يسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ28 بعد اختراق من أحمد فتحي ثم تمرير للخلف إلى عمر جابر الذي سدد من حدود منطقة الجزاء، لكن فوق المرمى.

في المقابل كاد شادي حسين يتعادل مجددا في الدقيقة الـ39 بتصويبة مرت بجانب القائم بقليل.

رمضان صبحي أرسل عرضية في الدقيقة الـ43، لكن أنقذها الدفاع قبل رأس أنتوي.

شريف دابو سدد كرة ثابتة في الدقيقة الـ45 فوق المرمى بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز.

الشوط الثاني

هيثم شعبان دفع بـ محمد مسعد في الدقيقة الـ55 بدلا من محمد حسن لمزيد من الضغط الهجومي.

في المقابل رد رودولف أروابارينا بدخول إريك تراوري بدلا من أحمد الشيخ في الدقيقة الـ59.

تبادل جديد للهجمات

عبد الله السعيد كاد يقتل المباراة في الدقيقة الـ62 من تصويبة بوجه القدم الخارجي، لكن مرت بجانب القائم بقليل.

في المقابل سدد شادي حسين في الدقيقة الـ64 وتصدى لها إكرامي على مرتين.

طارق طه أرسل عرضية في الدقيقة الـ66، قابلها جون أنتوي برأسية، وتألق عامر عامر في التصدي لها وتحويلها إلى ركنية.

بيراميدز لجأ للدكة مجددا في الدقيقة الـ73 بدخول أحمد توفيق بدلا من عمر جابر.

مصطفى سعد "ميسي" كان ورقة سيراميكا كليوباترا الجديدة في الدقيقة الـ80 بدلا من محمد توني.

وإريك تراوري انفرد تماما بالمرمى في الدقيقة الـ85، لكنه سدد في الشباك الجانبية للمرمى.

وكانت آخر تبديلات سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الـ89 بدخول محمد جمال بدلا من شادي حسين.

في المقابل دفع بيراميدز بـ إسلام عيسى ومحمود حمادة بدلا من نبيل عماد "دونجا"، ورمضان صبحي في الدقيقة الـ90.

البديل إسلام عيسى كان قريبا من تسجيل الثاني في الدقيقة الـ92 من أول لمسة بعد رأسية من السيعد، قابلها عيسى برأسية بجانب القائم بقليل، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدف.

فوز بيراميدز رفع رصيده للنقطة الرابعة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 6 نقاط في المركز الرابع.