كرة يد - مصر تواجه اليابان مرتين وديا استعدادا للمونديال

استقر منتخب مصر على مواجهة اليابان مرتين وديا استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد.

وتستضيف مصر النسخة 27 من بطولة العالم لرجال كرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل.

وكشف مؤمن صفا أمين صندق الاتحاد المصري والمشرف على المنتخبات الوطنية أن مصر تواجه اليابان يومي 5 و7 يناير المقبل.

ويفتتح منتخب مصر بطولة العالم يوم 13 يناير بمواجهة منتخب تشيلي.

وكان معسكر المنتخب المغلق قد انطلق أمس السبت واستقر المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا علي ضم 27 لاعبا هم:

حراسة المرمى: كريم هنداوي – عصام الطيار – عبد الرحمن حميد

الجناح الأيسر: عمر الوكيل – أحمد مؤمن – أحمد سيسة

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري – عمر سامي

الجناح الأيسر: عمر الوكيل – أحمد مؤمن – أحمد سيسة

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري – عمر سامي