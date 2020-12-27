مجلس الوزراء: لا استثناء لانتخابات اتحاد الكرة عن قرارات الحكومة

نفى نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء،ما يتردد حول إمكانية إقامة الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم لاختيار مجلس جديد باستثناء عن قرار الحكومة.

وصرّح سعد عبر قناة أون تايم سبورتس "تصريحاتي فٌهمت خطا. قلت بأن المجلس لم يتطرق لأمر انتخابات اتحاد الكرة في اجتماع الأزمة اليوم".

وأضاف "كان الأمر في سياق ضرب مثال حول الاختلاف بين انتخابات اتحاد الكرة وانتخابات الأندية، كون الأمر مختلف مع الجمعيات العمومية للأندية التي يصل فيها أرقام الناخبين إلى 20 ألف و30 ألف وأكثر".

وواصل: "لو أراد رئيس الوزراء منح أي استثناء لكان تضمن هذا الاستثناء قرار رئيس الوزراء من البداية بأن يسمح مثلا بالجميعات العمومية قليلة العدد ويمنع الكبيرة، وهكذا".

وأتم "لا مجال للاستثناءات. لأن فتح الباب أمام الاسثناءات يدخلك في دائرة أخرى من الاستثناءات اللامتناهية".

كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بحظر إجراء الجمعيات العمومية لمختلف الأندية والمؤسسات لستة أشهر، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وعيّن فيفا لجنة جديدة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات قبل نهاية يناير.