سانت إيتيان لـ في الجول: مصطفى محمد لاعب جيد جدا وتقدمنا بعرض لضمه

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 20:31

كتب : أمير عبد الحليم

مصطفى محمد

اعترف جوليان كوردونيير مدير التعاقدات في سانت إيتيان الفرنسي باهتمام ناديه بضم مصطفى محمد مهاجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال كوردونيير لـFilGoal.com: "مصطفى محمد لاعب جيد جدا، وبدأنا التفاوض بشأنه".

وأكمل "سانت إيتيان تقدم بعرض وننتظر الرد".

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ورفض مدير التعاقدات في سانت إيتيان الرد على تصريحات مسؤولي الزمالك بشأن رغبتهم في الحصول على 5 ملايين دولار مقابل الاستغناء عن المهاجم الشاب.

وأوضح "نحن في مرحلة التفاوض وبالتالي لا يمكنني التعليق على هذا الآن".

كان مصدر مسؤول بنادي الزمالك صرح عبر FilGoal.com بأن كل العروض الخاصة بملف احتراف مصطفى محمد "شفهية".

وعلم FilGoal.com أن عرض النادي الفرنسي المتوج بـ 10 ألقاب دوري وصل إلى 4 مليون دولار، بجانب مليون ونصف المليون دولار كإضافات بحسب مستوى المهاجم اليافع، مع النادي الفرنسي، حال إتمام الصفقة.

مصطفى محمد عاد إلى الزمالك بداية الموسم الماضي بعد موسمين قضاهما معارا مع طنطا وطلائع الجيش.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

في الدوري الزمالك مصطفى محمد سانت إتيان
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