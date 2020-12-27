الأهلي: قررنا إعادة مرتبط السلة إلى القاهرة بسبب كورونا.. ما يحدث غير مقبول

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

الأهلي والاتحاد كرة سلة - نهائي الدوري المصري

أبدى رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي استيائه مما وصفه بجو عام غير سعيد بسبب نهائيات دوري مرتبط السلة.

وتغلب سيدات الأهلي على سبورتنج في المباراة الأولى وسط غياب 3 لاعبات من الفريق السكندري.

بينما تغلب مرتبط الأهلي تحت 16 عاما للرجال على الاتحاد السكندري، قبل أن يتم اكتشاف 7 حالات في الفريق السكندري عقب نهاية اللقاء.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الأهلي يهزم غيابات سبورتنج ويقترب من لقب سيدات المرتبط كرة سلة - الاتحاد يواجه الأهلي في نهائي دوري المرتبط كرة سلة - تأهل الأهلي وسبورتنج إلى نهائي دوري مرتبط السيدات كرة سلة - تأجيل مواجهة الجزيرة وطلائع الجيش بسبب كورونا

وقال رؤوف عبد القادر عبر قناة الأهلي: "الجو العام في نهائي المرتبط لا يسعدنا، لم نشعر بفوز فريق السيدات على سبورتنج بسبب غياباتهم نتيجة فيروس كورونا".

وتابع "طالبنا بعمل المسحات من قبل قرار اللجنة الأولمبية، والآن تم لعب مباريات قبل ظهور النتيجة واكتشفنا حالات عديدة في صفوف مرتبط رجال الاتحاد السكندري".

وكشف عبد القادر "نسعى للحفاظ على صحة أبنائنا، لذلك قررنا إعادة فريق المرتبط إلى القاهرة بعد مخالطتهم للمصابين من الاتحاد السكندري".

وتسائل مدير النشاط الرياضي في الأهلي "هل يعقل أن يلعب سبورتنج للسيدات دون أهم 4 لاعبات والمدير الفني؟ هل يعقل أن يلعب رجال الأهلي دون 5 من أهم اللاعبين؟".

وأضاف "حتى اللحظة الأخيرة تواجدت هاجر لاعبة سبورتنج في الملعب قبل أن تخرج باكية بعد إبلاغها بإصابتها بفيروس كورونا، هل ذلك مقبولا؟".

وأتم تصريحاته "كنا أول من نادى بعودة النشاط ولكن وفقا لضوابط وإجراءات احترازية، ماذا كان سيحدث أن تم تأخير المباريات 48 ساعة فقط لحين ظهور نتائج المسحات والاطمئنان على سلامة الجميع؟".

كرة سلة الأهلي الاتحاد سبورتنج نهائي المرتبط
نرشح لكم
أخر الأخبار
سانت إيتيان لـ في الجول: مصطفى محمد لاعب جيد جدا وتقدمنا بعرض لضمه 2 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: قررنا إعادة مرتبط السلة إلى القاهرة بسبب كورونا.. ما يحدث غير مقبول 12 دقيقة | رياضات أخرى
تركي آل الشيخ يعلن تعيينه رئيسا شرفيا للهلال السوداني 34 دقيقة | إفريقيا
الاتحاد السكندري لـ في الجول: عودة مرتبط السلة بعد 7 حالات كورونا.. هناك تخبط 44 دقيقة | رياضات أخرى
قائمة الأهلي – عودة سليمان والشحات ومروان أمام الاتحاد 48 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يهزم غيابات سبورتنج ويقترب من لقب سيدات المرتبط 50 دقيقة | رياضات أخرى
سانتوس يشكك في رقم ميسي: الملك بيليه سجل 1091 هدفا ساعة | أوروبا
استراحة في الدوري - كليوباترا (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – كاف يخطر الزمالك بالتأهل لدور المجموعات من أبطال إفريقيا 2 أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر 3 اتحاد الكرة يعلن تأجيل قمة الدوري.. ولعب مؤجلات الجولة الثالثة في مكانها 4 الزمالك يكشف سبب خروج ساسي من مران الفريق
قد ينال إعجابك