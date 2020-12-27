الأهلي: قررنا إعادة مرتبط السلة إلى القاهرة بسبب كورونا.. ما يحدث غير مقبول

أبدى رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي استيائه مما وصفه بجو عام غير سعيد بسبب نهائيات دوري مرتبط السلة.

وتغلب سيدات الأهلي على سبورتنج في المباراة الأولى وسط غياب 3 لاعبات من الفريق السكندري.

بينما تغلب مرتبط الأهلي تحت 16 عاما للرجال على الاتحاد السكندري، قبل أن يتم اكتشاف 7 حالات في الفريق السكندري عقب نهاية اللقاء.

وقال رؤوف عبد القادر عبر قناة الأهلي: "الجو العام في نهائي المرتبط لا يسعدنا، لم نشعر بفوز فريق السيدات على سبورتنج بسبب غياباتهم نتيجة فيروس كورونا".

وتابع "طالبنا بعمل المسحات من قبل قرار اللجنة الأولمبية، والآن تم لعب مباريات قبل ظهور النتيجة واكتشفنا حالات عديدة في صفوف مرتبط رجال الاتحاد السكندري".

وكشف عبد القادر "نسعى للحفاظ على صحة أبنائنا، لذلك قررنا إعادة فريق المرتبط إلى القاهرة بعد مخالطتهم للمصابين من الاتحاد السكندري".

وتسائل مدير النشاط الرياضي في الأهلي "هل يعقل أن يلعب سبورتنج للسيدات دون أهم 4 لاعبات والمدير الفني؟ هل يعقل أن يلعب رجال الأهلي دون 5 من أهم اللاعبين؟".

وأضاف "حتى اللحظة الأخيرة تواجدت هاجر لاعبة سبورتنج في الملعب قبل أن تخرج باكية بعد إبلاغها بإصابتها بفيروس كورونا، هل ذلك مقبولا؟".

وأتم تصريحاته "كنا أول من نادى بعودة النشاط ولكن وفقا لضوابط وإجراءات احترازية، ماذا كان سيحدث أن تم تأخير المباريات 48 ساعة فقط لحين ظهور نتائج المسحات والاطمئنان على سلامة الجميع؟".