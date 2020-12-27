الاتحاد السكندري لـ في الجول: عودة مرتبط السلة بعد 7 حالات كورونا.. هناك تخبط

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 19:49

كتب : هاني العوضي

مرتبط الأهلي ضد الاتحاد - الصورة من الموقع الرسمي للأهلي

كشف عصام عبد العزيز مدير النشاط الرياضي بالاتحاد السكندري عن اكتشاف 7 حالات مصابة بفيروس كورونا في فريق الناشئين عقب انتهاء المباراة مع الأهلي.

وتغلب الأهلي على الاتحاد في مباراة رجال المرتبط تحت 16 عاما ولكن ظهرت نتيجة المسحات عقب نهاية المباراة.

وقال عبد العزيز لـ FilGoal.com: "تحدثنا مع اتحاد السلة وطالبنا بتأجيل المباراة لمدة يوم على الأقل لكن تم رفض الأمر".

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وأوضح "أرسلنا حافلتين الأولى لإعادة المصابين والأخرى لمن كانت حالتهم سلبية".

وكشف مدير النشاط الرياضي بالاتحاد السكندري "تأخرت نتيجة المسحات وتم خوض اللقاء وظهرت النتيجة بعد المباراة باكتشاف 7 حالات ضمن صفوف فريقنا".

وشدد عبد العزيز "الأزمة ليست في إصابة 7 فقط ولكن الحالات المخالطة ولا نعلم وجه الاستعجال لخوض اللقاء دون علم النتائج، هناك حالة تخبط كبيرة".

وأتم تصريحاته "هناك حالة غضب شديدة من جانب أولياء أمور النادي الأهلي بسبب مخالطة أبنائهم للاعبين المصابين، فندق الإقامة يجمع بين 16 فريقا وبالطبع هناك حالات مخالطة".

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