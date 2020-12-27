قائمة الأهلي – عودة سليمان والشحات ومروان أمام الاتحاد

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 19:45

كتب : حسام نور الدين

مروان محسن - وليد سليمان - الأهلي - إنبي

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد غدا الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي: وليد سليمان، ومروان محسن، وحسين الشحات.

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فيما يتواصل غياب الثلاثي المصاب بـ كورونا: عمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ورامي ربيعة، كما يبتعد جيرالدو وجونيور أجايي وناصر ماهر.

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: بدر بانون – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام – علي معلول – محمود وحيد

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – أكرم توفيق – وليد سليمان – حسين الشحات – محمود كهربا

الهجوم: مروان محسن – صلاح محسن – محمد شريف – طاهر محمد طاهر – أحمد ياسر ريان

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