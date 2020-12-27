انتهت في الدوري - كليوباترا (0)-(1) بيراميدز.. فوز أول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

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ق. 85 إريك تراوري ينفرد ويسدد في الشباك الخارجية.

ق. 65 رأسية رائعة من أنتوي تجد التصدي الأروع من عامر عامر.

ق. 62 السعيد يسدد بجانب القائم بقليل.

ق. 55 محمد مسعد يشارك بدلا من محمد حسن في صفوف سيراميكا كليوباترا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 27 أحمد فتحي يخترق ويرسل تمريرة للخلف يقابلها عمر جابر بتصويبة من حدود منطقة الجزاء لكن فوق المرمى.

ق. 12 جووول أول لبيراميدز. كرة ثابتة ينفذها عبد الله السعيد وتمر من الجميع، ليقابلها علي جبر بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

ق. 4 أنتوي يطالب بالحصول على ركلة جزاء

بداية المباراة