قائمة الاتحاد السكندري - الحناوي يدخل لأول مرة.. وتواجد حسام عاشور لمواجهة الأهلي

تواجد فوزي الحناوي في قائمة الاتحاد السكندري لأول مرة بعد قيده في سجلات اتحاد الكرة، وذلك قبل مواجهة الأهلي.

أعلن حسام حسن مدرب الاتحاد السكندري، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي مساء غد الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري.

فوزي الحناوي دخل قائمة فريقه لأول مرة، فيما تواجد أيضا عمار حمدي لاعب الأهلي المٌعار.

حسام عاشور تواجد أيضا على رأس القائمة أمام فريقه القديم، فيما غاب داميان لوي المدافع الجامايكي للإصابة.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – عماد السيد.

الدفاع: محمد عطوة – محمود رزق – مصطفى إبراهيم – كريم يحيى – فوزي الحناوي – صبري رحيل – مروان النجار.

الوسط: كريم ممدوح – عبد السميع إبراهيم – خالد الغندور – أحمد نبيل "مانجا" – حسام عاشور – مروان عطية – كريم الديب – عمار حمدي.

الهجوم: رزاق سيسيه – خالد قمر – روماريو ويليامز – أحمد راشد – محمد الصباحي.