قائمة سموحة – حسام حسن على رأس قائمة مكتملة لمواجهة الزمالك

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 18:56

كتب : هاني العوضي

سموحة

لا يعاني سموحة غيابات تّذكر في قائمته لمواجهة الزمالك.

سموحة يواجه الزمالك مساء غد الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأعلن أحمد سامي مدرب سموحة، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك.

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قائمة سموحة شهدت تواجد حسام حسن على رأس القائمة في الهجوم، فيما لم تشهد القائمة أية غيابات تذكر.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان – عمر صلاح.

الدفاع: رجب نبيل – محمود البدري – محمود عزت – أحمد جمال – محمد الترهوني – أطهر الطاهر.

الوسط: محمود حليمو – محمد محسن "ليلة" – أحمد حمص – محمد كناريا – إسلام جمال – محمد نادي – شريف رضا – رفيق كابو.

الهجوم: عبد الكبير الوادي – حسام حسن – محمد طلعت – ديريك نيسيبامبي.

في الدوري الزمالك سموحة
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