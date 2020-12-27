تشكيل بيراميدز - الشيخ يدعم الهجوم بجوار رمضان أمام سيراميكا كليوباترا

أعلن رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز التشكيل الأساسي أمام سيراميكا كليوباترا ويدعم أحمد الشيخ الهجوم بجوار رمضان صبحي.

ويستمر شريف إكرامي في حراسة عرين بيراميدز للمباراة الثالثة على التوالي في مسابقة الدوري.

ويلعب بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي

خط الهجوم: جون أنتوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمود وادي - دودو الجباس