جلوب سوكر – بايرن ميونيخ وليفاندوفسكي الأفضل في 2020

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 18:35

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

حصد روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ جائزة أفضل لاعب في 2020 المُقدمة من "جلوب سوكر".

وتفوق المهاجم الدولي البولندي على نظيريه كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وليونيل ميسي أسطورة برشلونة.

وصرّح ليفاندوفسكي أثناء استلام الجائزة: "هذا اللقب يعني الكثير لي، يجب أن أشكر فريقي وأصدقائي وعائلتي وخصوصا أبي".

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وأضاف: "كما أشكر زوجتي التي تساندني وتدفعني طوال الوقت، وكذلك بناتي اللاتي تعني ابتسامتهن لي الكثير بغض النظر عما يحدث في الملعب".

وتابع: "الأحلام تتحقق، وأنا حلمت بالمنافسة في ملاعب كبيرة أمام جماهير غفيرة والفوز بألقاب عظيمة، ولذا أنا ممتن لكل ما حققته".

وأتم: "أشكر كل من صوّت لي، ويشرفني أن أنافس أساطير مثل رونالدو وميسي، أتمنى رؤيتكم العام المقبل".

وقاد ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ للفوز بخمسة ألقاب في 2020، وتوج أيضا بجائزة "ذا بيست" المُقدمة من فيفا.

كما فاز هانز فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ بجائزة أفضل مدرب في 2020.

كما تحصل ناديه بايرن ميونيخ على جائزة الأفضل في 2020 وتسلّمها ليفاندوفسكي بنفسه.

وفاز بايرن بالدوري الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، وكأس السوبر الأوروبي.

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