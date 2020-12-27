تشكيل سيراميكا كليوباترا - بونسو ومحمد إبراهيم يقودان الوسط.. واستبعاد صالح جمعة للإصابة

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا تشكيل الفريق الأساسي بقيادة كوامي بونسو ومحمد إبراهيم لمواجهة بيراميدز في مسابقة الدوري.

بينما تم استبعاد صالح جمعة بسبب إصابته بشد في السمانة ليغيب عن قائمة الفريق.

وجاء التشكيل الأساسي كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار.

خط الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - محمد توني - محمد حسن.

خط الهجوم: شريف دابو - شادي حسين.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، ومحمد مسعد، وأحمد غنيم، وعاشور الادهم، ووينفول كوبينا، ومصطفى ميسي.

وحقق سيراميكا كليوباترا العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من المباراتين بينما حصد بيراميدز نقطة واحدة من المباراتين.