مصدر مقرب من بادجي لـ في الجول: عرضان وصلا للاعب من تركيا.. والحسم خلال ساعات

الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 18:13

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - الترسانة - بادجي

كشف مصدر مقرب من أليو بادجي مهاجم النادي الأهلي عن وصول عرضين تركيين للاعب، أكثرهما جدية من أنقرة جودجو.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الأهلي وافق على إعارة اللاعب للدوري التركي، هناك نادي أنقرة جوجو وهو الأكثر جدية والأقرب للحصول على اللاعب".

وأضاف "في الساعات الماضية حدث تقدم كبير في المفاوضات مع الأهلي، ومن المتوقع أن تتم قريبا. هناك ايضا مفاوضات عقدت مع نادي تركي آخر وهو نادي فاتح كاراجومروك، وكانت مع اللاعب والأمور تسير بشكل جيد".

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المصدر أتبع "أليو بادجي حتى الآن يميل لعرض أنقرة جوجو وسيحسم موقفه خلال ساعات قليلة، واللاعب يمتلك عروض أخرى شفهية من نادي بلجيكي وآخر إسباني".

وأتم "رحيل بادجي عن الأهلي سيكون بنظام الإعارة لنهاية الموسم، مع نية البيع بعد ذلك".

كان بادجي قد انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي، قادما من رابيد فيينا النمساوي.

صاحب الـ23 عاما شارك في 25 مباراة رفقة الأهلي. سجل فيهم 4 أهداف وصنع 8 آخرين.

في الدوري الأهلي أليو بادجي
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