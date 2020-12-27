كرة طائرة - الاتحاد يلغي بيانه وشروط جديدة لاستكمال المسابقات

قرر الاتحاد المصري للكرة الطائرة إلغاء بيان السابق والذي يفيد بتوقف المسابقات حتى 16 يناير إلحاقا لبيان اللجنة الأولمبية.

وأعلن اتحاد الطائرة استئناف المسابقات مجددا بداية من أول شهر يناير يوم الجمعة المقبل.

وجاء بيان اتحاد الطائرة كالآتي:

يتوجه الاتحاد المصري لكافة الأندية بإفادتهم بإلغاء البيان الصادر أمس السبت على أن يتم استمرار العمل في كافة البطولات اعتبارا من الجمعة 1-1-2021 وطبقا لما يلي:

- تجرى جميع مباريات لكافة المراحل على مستوى الجمهورية في يوم واحد فقط من كل أسبوع وحتى نهاية إجازة نصف العام بتاريخ 9 فبراير.

- مرحلة الممتاز رجال وسيدات أيام اللعب ستكون الجمعة من كل أسبوع.

- كافة المباريات بدون جماهير

- ضرورة الالتزام بكافة ما ورد في الكود الصادر من وزارة الشباب والرياضة بخصوص جائحة كورونا.

- الالتزام بمتطلبات نشرة التعليمات التنظيمية وسوف يتم تعلي مباريات أي نادي به إصابة واحدة مؤكدة لمدة 72 ساعة لحين قيام النادي بالتحاليل المطلوبة وبيان موقف بانقي اللاعبين.

- النادي المستضيف مسؤول عن تعقيم الملعب

- عدم السماح للاعبين باستخدام غرف خلع الملابس